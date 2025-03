Terzotemponapoli.com - Sosta Nazionali, quali club fanno meglio al rientro in campionato?

alin? Napoli e Milan al top con il 67% di vittorie, Verona e Fiorentina con più k.o.Laper leha messo in pausa il: gli impegni di Nations League sono adesso al centro della scena, mentre la Serie A riprenderà sabato 29 marzo con la 30esima giornata. Ma quanto incide la pausasulle singole squadre di Serie A?, aldalla pausa, ottengono subito i tre punti e, invece, subiscono una battuta d’arresto?Stando allo studio condotto da News.Superscommesse.it, basato sui risultati registrati aldalle sostedalle squadre sempre presenti in A nelle ultime 3 stagioni, emerge che Milan e Napoli sono le due che rientrano, ottenendo subito i tre punti: per entrambe 10 vittorie in 15 partite per il 67% di successi, con i rossoneri che, rispetto ai partenopei, perdono anche di meno.