Panorama.it - Sospesa Elena Maraga, la maestra d’asilo con profilo su OnlyFans

La decisione era nell'aria.d’asilo del trevigiano, è statadopo aver attirato l'attenzione dei media per aver aperto unsu, un noto social per adulti. La notizia è stata confermata di recente, dopo che l’organo competente ha preso la sua decisione.Il caso è stato sollevato da una madre che, dopo aver visto i contenuti pubblicati dalla, ha scelto di segnalarlo al dirigente dell’asilo e alla responsabile del personale docente.L'insegnante ha spiegato che l'account suera nato dalla necessità di avere un'entrata extra, dato che il suo stipendio di 1.200 euro al mese non le bastava a coprire tutte le spese.La sospensione della, che si definisce anche bodybuilder e influencer, è stata decisa sulla base di un codice etico adottato nel 2023, che stabilisce delle linee guida sull'uso dei social da parte degli insegnanti.