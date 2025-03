Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, tutti per lo stop: "Ma aiutiamo i pescatori"

"Per noi la pesca va fermata almeno per un anno". Questo il pensiero di Massimo Mengarelli, pescatore storico della Cooperativadi Portonovo che, insieme a Massimiliano Stecconi, rappresenta quello che è rimasto di un lavoro, la pesca del mosciolo selvatico, che ha rappresentato per moltissimi anni una caratteristica sociale, culturale ed economica del nostro territorio. "Per noi – prosegue – la pesca non si aprirà a maggio come gli altri anni ma l’1 luglio. Pescheremo nella nostra concessione, situata al largo della Baia, dove crescono i moscioli nelle piramidi. In quell’occasione vedremo quanti ce ne sono. L’intenzione è di pescarne 100 chili al giorno, non di più, per garantire un minimo di risorsa per i consumatori e i ristoranti. Pochi alla volta per portare la fine della pesca più lontano possibile nella stagione".