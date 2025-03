Liberoquotidiano.it - "Sono sotto-choc", clamoroso Hamilton: prima pole in Ferrari nelle qualifiche sprint. E quando scende dall'auto...

Lewisdavanti a tuttidel Gp della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota dellaha conquistato lain vista della garacon il tempo di 1'30"849 (nuovo record della pista). Accanto a lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, staccato 18 millesimi. In seconda fila Oscar Piastri con la McLaren, a 80 millesimi, e l'altra rossa di Charles Leclerc, quarto e staccato due decimi (+0"208). Solo sesto Lando Norris, vincitore dellagara della stagione in Australia, subito davanti a Kimi Antonelli (l'altra Mercedes di George Russell è quinta). Completano la top ten Yuki Tsunoda (Racing Bulls, Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin). La garaè in programma domani alle 4 (ora italiana). "Non mi aspettavo questo risultato mafelicissimo e orgoglioso.