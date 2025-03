Dilei.it - Sonia Bruganelli: “Voglio avere accanto Paolo Bonolis per tutta la vita”

Separati ma vicini. E perlaha le idee chiare sul suo futuro con: nonostante la fine del matrimonio l’opinionista tv non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal suo ex marito nonché padre dei suoi tre figli. E per questo gli ex coniugi continuano a mostrarsi insieme e l’ex concorrente di Ballando con le Stelle spera che sarà così anche per l’avvenire.Le ultime parole disuIn un’intervista rilasciata al settimanale Gente,ha rivelato che sta vivendo un periodo “di costruzione, di riflessione”. “Da una parte rifletto sui miei 51 anni, sui miei tre figli, che oramai sono cresciuti e diventati grandi. Rifletto, soprattutto, su chi sono e su cosa vorrei cambiare e cosa vorrei mantenere della miaper affrontare la costruzione del mio futuro”.