Solo una cosa devi fare Grande Fratello Zeudi ascolta le parole di Giglio Ma non sta zitta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Aria di chiarimenti nella Casa del. Dopo giorni di tensione,Di Palma hanno finalmente deciso di confrontarsi. Il gieffino ha raggiunto la finalista in piscina per provare a risolvere le incomprensioni nate qualche giorno fa durante una partita al biliardino, che aveva acceso gli animi. Tutto era iniziato quando Lorenzo Spolverato si era avvicinato per partecipare al gioco., ancora risentita per alcune affermazioni fatte dal modello durante l’ultima diretta, aveva scelto di allontanarsi, rifiutandosi di giocare. Un gesto che non era passato inosservato, tanto cheaveva reagito duramente, accusandola di essere infantile:“Non hai 12 anni, ma 24 anni, cresci!”. Lo scontro aveva segnato un punto di rottura tra i due e, per diversi giorni, i rapporti erano rimasti freddi.