Soldi e salute in fumo report sulla spesa per sigarette e dispositivi medici antifumo in Italia

Federconsumatori e Fondazione Isscon insieme per il primoche analizza, e, che glini gettano per ilRoma. Federconsumatori e Fondazione Isscon hanno realizzato il primoperantiinper l’anno 2025. Un’analisi scrupolosa dei costi sostenuti dai fumatorini e delle spese per i prodotti che indurrebbero a smettere di fumare. Un quadro chiaro dell’impatto economico, e sanitario, del.Intanto l’accisa fidda sulleè salita a 29,5 euro ogni millea partire dal 2025 e secondo gli ultimi dati dell’OMS, come riportato da Federconsumatori, il 24% deglini fuma e la percentuale cresce in modo impressionante tra i giovani. Unno su quattro fuma ed il 30,2% dei ragazzi usa un prodotto tra sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato o sigaretta elettronica.