.com - “Sola”, intervista a Paola Pizzino

Leggi su .com

Il 7 marzo è uscito, il nuovo singolo di, cantautrice calabrese classe ’96 che si conferma tra le voci più interessanti della nuova scena italiana. Distribuito da Macro Beats e impreziosito dalla presenza di Ghemon, il brano è un viaggio sincero e viscerale tra le pieghe della solitudine e della mancanza.e Ghemon (Foto: Andrea “NOSE” Barchi)IndiceDove ascoltare “Se dovessi spiegare chi èa chi ancora non ti conosce, quali parole useresti?Direi di andare sulla mia pagina Instagram perché la mia immagine del profi lo dice già tutto: è una lontra leggermente imbarazzata con una chitarra in mano, pronta a far sentire a tutti la sua musica, ma sempre con un po’ di paura di disturbare.