Ilfattoquotidiano.it - Soffocato da un boccone di mozzarella, muore quarantenne a Roma

Undi Anagni (Frosinone) è morto giovedì pomeriggio all’ospedale San Camillo didopo aver inghiottito undie prosciutto. L’uomo era insieme alla compagna quando all’improvviso un pezzo di cibo è finito nel condotto tracheale, causandogli un’immediata crisi respiratoria. A quanto si apprende dai quotidiani locali, l’uomo, non potendo respirare, è caduto a terra perdendo coscienza.Dopo le manovre della compagna per disostruire la trachea, la chiamata al 118: dopo i primi soccorsi, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Colleferro () e da lì, per la gravità della situazione, al San Camillo, dov’è arrivato già in stato di coma ed è morto poco dopo.L'articoloda undiproviene da Il Fatto Quotidiano.