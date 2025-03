Agi.it - Soffocato da un boccone di mozzarella, muore a 40 anni dopo una settimana

Leggi su Agi.it

AGI - Un pranzo in famiglia si è trasformato in tragedia per un 40enne di Anagni, nel Frusinate, che è morto in ospedale a Romache nei giorni scorsi era rimastoda undi. L'incidente era avvenuto nel fine settimana mentre Simone Necci - questo il nome dell'uomo - era a tavola con la compagna e il figlio. Subitol'ostruzione delle vie respiratorie, ha iniziato a manifestare segni di soffocamento e ha avuto una grave ipossia durata diversi minuti. I presenti hanno tentato di aiutarlo mentre sul posto arrivavano i sanitari del 118, che sono riusciti a rianimarlo prima di disporne il trasferimento d'urgenza al Policlinico San Camillo di Roma con il supporto della NIR (Nucleo Intervento Rapido) di Roma. Nonostante gli sforzi dei medici, le conseguenze del prolungato stato di soffocamento si sono rivelate troppo gravi: nella notte il 40enne si è spento nell'ospedale romano.