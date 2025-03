Ilrestodelcarlino.it - Soccorso in montagna, sul Cimone l’esercitazione dei carabinieri

Un’esercitazione, sul monte, per la ricerca di dispersi in valanga, al fine di mantenere le capacità operative deidel servizio MeteoMont Emilia-Romagna e deidelpiste. Per l’occasione erano presenti nelle stazioni della comandante deiForestali della provincia di Modena tenente colonnello Laura Guerrini e il comandante provincialeModena colonnello Lorenzo Ceccarelli. Nella zona di Pian Cavallaro, ai piedi della vetta delera stato preparato nelle prime ore del mattino uno scenario operativo per simulare un evento valanghivo con persone rimaste travolte. "Queste esercitazioni – spiegano iForestali – sono molto importanti e vengono programmate e calendarizzate dall’Arma deiServizio Meteomont al fine di garantire la sempre piena operatività dei militari che operano insia come esperti neve valanghe sia come sciatori soccorritori nel caso in cui si verificasse un evento valanghivo che coinvolga utenti fruitori dellao gli stessi operatori".