Snowboardcross | Michela Moioli è quinta a Montafon Vincono i francesi Casta e Bozzolo

Festa francese sulle nevi austriache. Aè andata in scena l’ultima tappa europea della Coppa del Mondo diche si concluderà a Mont-Sainte-Anne, in Canada, il primo weekend di aprile, ed ihanno trionfato sia tra gli uomini che tra le donne.Al maschile in una finale con tre transalpini su quattro vince Loandavanti all’australiano Adam Lambert e a Aidan Chollet. Eliminato ai quarti di finale l’unico italiano in gara, Lorenzo Sommariva.L’Italia aveva speranze intra le donne: la bergamasca, dopo aver passato i quarti (eliminata l’altra azzurra Sofia Groblechner), è uscita in semifinale, salvo poi vincere la Small Final, conquistando il quinto posto.A trionfare è ancora Leache, con questo successo, si avvicina a Charlotte Bankes in classifica (terza oggi).