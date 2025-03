Oasport.it - Snowboard: Ian Matteoli è decimo ai Mondiali di slopestyle. Vincono Sadowski Synnott e Brearley

Dopo diversi cambi di programma sono andate in scena oggi le finali per quanto riguarda loaididi St. Moritz / Engadin.C’erano attese in casa Italia per Ian, addirittura terzo dopo le qualifiche. L’azzurro però non è riuscito a ripetere il punteggio di ieri e si è fermato in decima posizione con 60.22.A vincere il canadese Liamgrazie ad una super seconda run in 90.15, battendo il cinese Yiming Su e lo statunitense Oliver Martin.Riesce a ripetere la super performance delle qualificazioni la neozelandese Zoiche si prende l’oro con il punteggio di 90.15. Battute le due giapponesi Kokomo Murase e Reira Iwabuchi.