Smettila Grande Fratello le urla di Shaila e la reazione immediata dalle altre concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Pochi giorni alla finale dele gli equilibri sono definitivamente rotti e nessuno nella Casa si trattiene più. Ne sa qualcosa, il cui comportamento è stato criticato da Jessica, MaVi ed Helena. Nella giornata di ieriè stataprotagonista, prendendo di mira Zeudi. A Chiara ha detto di guardarsi dall’ex Miss Italia. “Lei non vuole un’amica, vuole un’alleata, sveglia Chiara! Lei è unagiocatrice e ti usa come strumento. L’ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla”.>> “Calmi”. Helena e Javier, per ilè no: cosa si sono detti prima della censura“Si fa forza quando ha degli alleati, quando è sola piange, lei non vede amici, ma alleanze. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli. Noi l’abbiamo difesa, ma ha un disegno, finisce sempre nei drammi, può capitare una volta, due, ma non così tante volte”, ha spiegato ad una Chiara attonita.