Sky aderisce ai nuovi pacchetti TV della Serie BKT «Highlights e «Bar-Hotel»

Sky Italia ha aderito all’offerta pubblicata in data 18 marzo 2025 dalla Lega Nazionale Professionisti B per i” e “Bar-”.Il primo pacchetto prevede la trasmissione deglidi tutte le gare diB sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW. Glinon saranno invece disponibili su skysport.it e sui social di Sky Sport.Il secondo pacchetto, invece, consente ai locali Sky Business di trasmettere in diretta con telecronaca Sky alcune gare di ogni giornata diB. L'accordo è valido dalla 31^ giornata di campionato (la prossima dopo la sosta delle nazionali) e fino al terminestagione, inclusi eventuali playoff e playout.Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky, ha dichiarato:«Annunciamo con soddisfazione l’adesione da parte di Sky aimessi in vendita dalla LegaB.