Thesocialpost.it - Siracusa, 44enne trovata morta in casa: indagano i carabinieri

Tragedia a Portopalo, piccolo comune delno. Una donna di 44 anni è statanella sua abitazione. Il corpo senza vita è stato scoperto da un parente intorno alle 14:30 di oggi, venerdì 21 marzo. Immediatamente, il parente ha chiamato idella compagnia di Noto.Indagini in corsoIsono arrivati sul posto e hanno avviato le indagini. Vogliono capire cosa è successo nelle ultime ore della donna. Cercano di scoprire se la morte è stata causata da eventi esterni o da problemi di salute. Verificano se la vittima soffriva di malattie. Al momento, non hanno certezze.Le ipotesi sulla dinamicaLa dinamica della morte resta un mistero. Gli inquirenti pensano a una morte naturale.