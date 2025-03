Iltempo.it - Sinistra unita solo su Ventotene. Peccato che al Pci non piacesse

«Nel 1984 nell'Euro Parlamento in occasione della votazione sul trattato Spinelli il gruppo socialista impedì ad Altiero di intervenire, riuscì a farlo grazie a Marco Pannella che gli cedette parte del suo tempo». Il ricordo personale è di Maurizio Turco, storico braccio destro del leader radicale, e attuale segretario del Partito Radicale. Già i radicali, che grazie ai solidissimi rapporti tra Ernesto Rossi e Pannella, si considerano, a ragione, tra i pochissimi eredi del Manifesto di. Contestando, di fatto, l'improvvisa appropriazione della. Continua Turco: «Alla manifestazione del 15 in Piazza del Popolo Elly Schlein ha detto che il Pd è federalista. Sarà una buona notizia nel momento in cui convincerà il partito socialista europeo ad assumere iniziative concrete, non tanto nel parlamento europeo ma in quelli nazionali e, in particolare, a far prendere iniziative dai governi nazionali che sono guidati dai socialisti».