Liberoquotidiano.it - Sinistra scatenata, scandalo a Milano e Torino: ecco cosa regalano ai centri sociali

L'ultimo schiaffo alla legalità è contenuto nelle sei pagine di una delibera di giunta fresca fresca. Il Comune dia guida Pd ha prorogato per cinque anni il patto di collaborazione tra la città e il gruppo di proponenti composto da cinque attivisti e dalle associazioni Asd Aurora Vanchiglia e Asd Dopolavoro 47 per la gestione del piano terra e del cortile dell'immobile di via Santa Margerita occupato dai professionisti del disordine di Askatasuna. Nonostante le inchieste (88 anni totali di carcere chiesti per associazione a delinquere per i leader del centro sociale e una richiesta di 6,8 milioni di euro di risarcimento danni nell'ambito delle guerriglie No Tav) e l'indignazione sacrosanta di quei (tanti) cittadini che hanno ancora a cuore la giustizia. Finita la fase della co-progettazione, laistituzionale tira dritto per accontentare un bacino elettorale non indifferente.