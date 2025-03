Vanityfair.it - Sindrome di Down: storia di Marta, che «non si ferma mai»

Leggi su Vanityfair.it

Anche per il 2025 la Giornata Mondiale delladici invita a riflettere sull'importanza dell'inserimento lavorativo e dello sport per promuovere autonomia, indipendenza e inclusione. Proprio come è stato per