Ilgiorno.it - Simona Collarini, alla dirigente indagata il dossier San Siro. L’opposizione attacca

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 21 marzo 2025 – A fine febbraio, in piena guerra tra Comune e Procura sulle pratiche edilizie cittadine,è stata rimossa ddirezione Rigenerazione urbana del Comune e posizionata in una nuova struttura apicale – Direzione specialistica Pianificazione e Programmazione servizi – per una precisa scelta politica. Sì, perché ladi Palazzo Marino ènell’ambito del procedimento avviato dProcura sulle Residenze Lac al Parco delle Cave e citata (ma non) nell’inchiesta sulla Biblioteca europea di informazione e cultura (Beic) che vede come indagati per turbativa d’asta, tra gli altri, gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi. Eppure mercoledì il city manager del Comune Christian Malangone ha firmato una determina dirigenziale con cui nomina“responsabile del procedimento relativoproposta di acquisto del compendio immobiliare Grande funzione urbana San” presentata l’11 marzo da Milan e Inter.