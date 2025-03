.com - Silent Bob pubblica il singolo 11 Settembre e annuncia il tour nei club

Bobil11che anticipa l’album Angelo Balaclava e ilneiEsce venerdì 4 aprile Angelo Balaclava, il nuovo album diBob già in presave. Il progetto discografico, unazione Bullz Records in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, è prodotto da Sick Budd ed è anticipato dall’uscita del11, fuori oggi venerdì 21 marzo. 11è un brano che racconta la storia di un uomo intrappolato in un’ossessione distruttiva. Lei è la sua dipendenza, un trauma dal quale non riesce a liberarsi. Ogni momento in sua assenza è un tormento, ogni attimo insieme un mix di piacere e pericolo. Una “trappola letale” in cui continua a cadere, incapace di resistere.Angelo Balaclava è un progetto in perfetto stileBob, che in questi ultimi anni si è affermato come uno dei principali talenti della nuova generazione del rap italiano grazie al connubio di influenze differenti, sapientemente mischiate tra loro, che da sempre caratterizzato i suoi pezzi, contaminati da sonorità che rimandano al rap classico anni Novanta, alla trap, al jazz e al blues.