Spettacolo.periodicodaily.com - Silent Bob: Il Nuovo Album “Angelo Balaclava” in Arrivo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Esce venerdì 4 aprile “”, ildiBOB. Il progetto discografico, una pubblicazione Bullz Records in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, è prodotto da Sick Budd e sarà anticipato dall’uscita del singolo “11 SETTEMBRE”, fuori venerdì 21 marzo.Anticipazione con il Singolo “11 Settembre”Venerdì 4 aprile segnerà una data importante per i fan del rap italiano, con l’attesissima uscita deldiBob, intitolato “”. Questo progetto discografico, prodotto da Sick Budd e pubblicato sotto l’etichetta Bullz Records in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, promette di consolidare ulteriormente la posizione diBob come uno dei principali talenti della nuova generazione del rap italiano.L’sarà anticipato dal singolo “11 Settembre”, la cui uscita è fissata per venerdì 21 marzo.