Sicurezza sul lavoro nel Salernitano: calano gli infortuni

Tempo di lettura: 2 minutiL’Ugl Salerno esprime soddisfazione per il confronto avvenuto in Prefettura sul tema dellanei luoghi di, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante e di un impegno condiviso per la tutela dei lavoratori. Durante l’incontro, è stato evidenziato il calo deglisul, grazie all’aumento delle ispezioni e al rafforzamento delle misure di prevenzione. Sono state inoltre individuate alcune strategie da attuare nei prossimi mesi, tra cui la condivisione dei dati sulle ispezioni, il potenziamento della formazione, la mappatura dei cantieri attivi e la promozione di buone pratiche attraverso la collaborazione tra associazioni datoriali e sindacati.Carmine Rubino, segretario generale dell’Ugl Salerno, ha dichiarato: “Il calo degliè un segnale positivo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia.