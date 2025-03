Salernotoday.it - Sicurezza sul lavoro nel Salernitano: calano gli infortuni, ma l’Ugl provinciale avverte: "Mai abbassare la guardia"

Leggi su Salernotoday.it

L'Ugl Salerno esprime soddisfazione per il confronto avvenuto in Prefettura sul tema dellanei luoghi di, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante e di un impegno condiviso per la tutela dei lavoratori. Durante l’incontro, è stato evidenziato il calo degli