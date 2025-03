Dayitalianews.com - Si sente male mentre lavora nei campi: un bracciante, dopo aver subito l’amputazione delle gambe, perde anche le dita della mano. E’ tutt’ora ricoverato all’ospedale Goretti di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un calvario clinico senza fine: iltoreleleNon si arresta il tragico percorso clinico del 46ennetore agricolo indiano,da circa due mesi presso l’ospedale Santa Mariadi. I medici dell’Unità di terapia intensiva cardiologica hanno combattuto con ogni mezzo per arrestare il deterioramento fisico dell’uomo, ma il quadro clinico si è rivelato sempre più grave.la doppia amputazione degli arti inferiori, è stato necessario intervenire nuovamente per rimuovere lesinistra.Un’origine incerta: malattia autoimmune o intossicazione da fitofarmaci?Inizialmente, il caso era stato archiviato come una patologia autoimmune, una diagnosi resa complicatadalla barriera linguistica e dallo stato di isolamento sociale del paziente.