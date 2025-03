Si può usare uno smartphone perso non tuo?

Leggi su .com

Immagina di essere per strada e di trovare un cellulare abbandonato sul marciapiede. Ti chiedi: "Che faccio? Posso usarlo, rivenderlo, accedere ai dati o magari resettarlo? Oppure non funziona proprio più?"Può succedere a tutti, in qualsiasi momento e luogo, di perdere il telefono, dimenticarlo, smarrirlo perchè caduto dalla tasca o perchè è stato rubato.Abbiamo parlato diverse volte di come evitare problemi in caso di telefono, invece adesso cambiamo da una prospettiva, mettiamoci nei panni di chi trova unoper terra o in giro, magari è un iPhone nuovo di zecca, magari un costosissimo Samsung Galaxy S24 o simili. Bene, la domanda è: Posso usarlo e farlo mio oppure posso venderlo? oppure posso rintracciare il proprietario e ridarglielo?Questo è un discorso interessante, perchè ci dà anche un'idea precisa anche su cosa può fare un ladro di telefoni.