Si lavora duro in vista del Fossombrone Fermana aggressività e difesa sempre a 4

tanto in campo ladi Mirko Savini passando dalla preparazione fisica con la doppia seduta di mercoledì necessaria in questa fase per ritrovare il fondo necessario, alla parte tattica e tecnica. E’ chiaro che a Teramo, arrivato appena il giovedì precedente, il tecnico romano non abbia potuto incidere sostanzialmente, ripartendo dagli equilibri che già erano presenti. Fare rivoluzioni in 72 ore è impossibile. Anche quindici giorni non sono un’eternità ma di certo alcune linee sono state tracciate. Ad esempio a Teramo, per necessità (squalifica di Casucci), si era rivisto un Karkalis esterno sinistro nel suo ruolo naturale, quello che lo ha visto smepre protagonista in C prima di accentrarsi nelle ultime stagioni. Ma il rientro di Casucci non dovrebbe spostare la sua posizione a sinistra, con il 2004 siciliano pronto a prendersi la fascia destra, lui destro naturale che da quel lato del campo ha praticamentegiocato.