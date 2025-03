Metropolitanmagazine.it - Si è spenta a 86 anni Nennella, regina della pizza napoletana

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Si chiamava Concetta Cocozza, aveva 86ed era conosciuta da tutti conosciuta come “”. Napoli perde un iconico simbolo, una signora che racchiudeav in se l’essenzacucinacome strumenti di condivisione, nel cuore dei Quartieri Spagnoli. I funerali si celebreranno sabato mattina nella chiesa di Santa MariaMercede, in piazza Montecalvario a Napoli.È morta, ladei Quartieri SpagnoliSui vari social i figli ricordano con affetto la mamma, figlia a sua volta disenior, la maestra e l’insegnante dell’artecucina partenopea. “Oggi viene a mancare la storia di Napoli e noi lo urliamo con orgoglio perché tu mamma hai fatto tanto per questa città e noi non possiamo fare altro che portare avanti i tuoi insegnamenti e la tradizione di famiglia”, si legge.