Si dimette la ministra islandese per l'Infanzia: aveva avuto una relazione con un 15enne

Laper, Asthildur Loa Thorsdottir, ha annunciato le proprie dimissioni dopo aver rivelato di aver intrattenuto, oltre tre decenni fa, unacon un minorenne, dalla quale è nato un figlio. La confessione, resa pubblica in un’intervista rilasciata a media locali, ha scatenato una forte ondata di polemiche in Islanda, Paese considerato tra i più rigorosi in materia di diritti umani e tutela dei minori.Thorsdottir, oggi 58enne, ha raccontato che all’epoca della22 anni e lavorava come consulente in un gruppo religioso frequentato anche dal ragazzo, che all’epoca15 anni. Un anno dopo, quando lei23 anni e il giovane 16, dallaè nato un bambino.Laha ammesso che la situazione, pur essendo problematicamente delicata, all’epoca non suscitò condanne pubbliche.