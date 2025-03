Biccy.it - Shawn Mendes sulle foto di Bad Bunny per Calvin Klein: “Guapo”

Leggi su Biccy.it

ha scritto nero su bianco quello che tutti noi abbiamo pensato dopo aver visto ledi Badpercompliments Bad’sphotoshoot:“” pic.twitter.com/Vz2ouZgKvk— Pop Base (@PopBase) March 21, 2025comments on Bad’sshoot:“” pic.twitter.com/IrFUYTP4BN— Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2025Il cantante si è espostodel collega a distanza di cinque mesi da quando ha fatto quella specie di coming out in cui ha dichiarato di starsi capendo. “La verità è che a 15 anni quando ho iniziato non ho avuto la possibilità di vivere molte esperienze tipiche dell’adolescenza e di esplorare quei lati di me stesso che normalmente si scoprono in quel periodo della vita. Si parla da tantissimo tempo del mio orientamento, ed è quasi assurdo.