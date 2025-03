Bollicinevip.com - Shaila Gatta attacca Zeudi Di Palma al GF: “Ti vedo fare la giocatrice”

Dinel mirino dial GF, il duro attacco dell’ex velinacambia idea suDi, la gieffina laduramenteDopo aver osservato il comportamento diDial Grande Fratelloha cambiato idea su di lei e non le ha risparmiato dure critiche nella casa più spiata d’Italia.L’ex velina di Striscia la notizia ha sparlato dicon Chiara e MariaVittoria, tra le varie cose ha detto: “Lei non vuole un’amica, vuole un’alleata, sveglia Chiara! Lei è una grandee ti usa come strumento. L’ho rivalutata come persona e non mi piace per nulla.”ha aggiunto: “Si fa forza quando ha degli alleati, quando è sola piange, lei non vede amici, ma alleanze. Cosa ci sta nascondendo? Lei ci prende per i fondelli. Noi l’abbiamo difesa, ma ha un disegno, finisce sempre nei drammi, può capitare una volta, due, ma non così tante volte”.