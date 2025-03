Tutto.tv - Shaila e Chiara prendono le distanze da Zeudi al GF: arriva una decisione

Nella casa del Grande Fratello stanno cambiando degli equilibri. Alcuni rapporti che sembravano essersi ormai consolidati, si stanno sgretolando. In particolar modo, a generare clamore ultimamente è stataDi Palma. La ragazza ha avuto delle discussioni con alcuni concorrenti, cosa che l’ha spinta a fare delle accuse anche ad alcune sue amiche nella casa, che non sembrano averla difesa come lei avrebbe voluto. Questo suo modo di agire ha spinto alcune ragazze a rivalutare la coinquilina, fino a prendere delle decisioni in merito alla loro amicizia. Le persone coinvolte sonoGatta eCainelli.Gatta controDi Palma al GFsi sono concesse un momento di relax e di chiacchiere nella casa del Grande Fratello. Le due ragazze si sono confrontate soprattutto in merito ai comportamenti che sta assumendonell’ultimo periodo.