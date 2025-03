Metropolitanmagazine.it - Severance rinnovato per la terza stagione da Apple Tv

, la fortunatissima serieTv, è stata rinnovata per una. La notizia arriva il giorno dopo il finale della secondadel thriller ambientato nel mondo del lavoro. Quella che era iniziata come una serie di fantascienza di nicchia con un seguito di culto è diventata la serie più vista di sempre suTV+ durante la sua seconda, secondo lo streamer. In, creata da Dan Erickson e diretta e prodotta da Ben Stiller, Adam Scott interpreta Mark Scout, un uomo che si sottopone a una procedura che separa la sua vita lavorativa da quella personale. Mentre la versione esterna di Mark piange la perdita della moglie, il suo “interno” vive un’esistenza completamente diversa dietro le mura della losca azienda biotecnologica Lumon. Naturalmente, Lumon e la sua procedura sperimentale di separazione non sono esattamente come vengono pubblicizzati.