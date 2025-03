Juventusnews24.com - Settore Giovanile Juve, dominio bianconero con l’Under 17, 16 e 15! Il recap completo: risultati e classifiche aggiornate

di Fabio Zaccariasull’andamento di Under 17, 16 e 15 a meno di un mese dalla fine dei rispettivi campionatiSe la prima squadra guidata da Thiago Motta sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua storia, non si può dire lo stesso per quanto riguarda ildellantus. Le Under bianconere, infatti, capeggiano nelle categorie U17, U16 e U15: un’annata per ora decisamente memorabile stando aiottenuti sin qui. Ecco quindi una meno di un mese dal termine dei campionati nazionali, sul rendimento delle giovanili bianconere.Partiamo dallantus Under 17 allenata da Matteo Cioffi, al suo primo anno alla guida dei ragazzi classe 2008. Quando mancano ormai cinque giornate a conclusione del girone di qualificazione, i bianconeri occupano saldamente il primo posto in classifica a più 8 dal Genoa che insegue e devono pure recuperare la stracittadina con il Torino, momentaneamente terzo ma con una gara in meno rispetto al Grifone.