Settimana positiva per i mercati protagoniste le banche centrali

Si chiude unaall’insegna della positività per ifinanziari mondiali, da un lato all’altro dell’oceano, con leche hanno fatto da padrona. Sullo sfondo pesano le incognite legate ai possibili impatti sull’economia mondiale della guerra sui dazi lanciata dagli Stati Uniti.Federal Reserve lascia i tassi invariati, in attesa di chiarezzaI tassi americani sono stati lasciati invariati come da attese. L’economia viene sempre descritta come in progresso a ritmo solido, ma ovviamente si prende atto della cresciuta incertezza dell’outlook economico. L’inflazione continua a essere “moderatamente elevata” e la Fed resta vigile sui rischi in entrambe le direzioni per il suo duplice mandato.Il governatore Powell ha sottolineato ancora i rischi legati ai dazi sull’inflazione, aggiungendo però che questa potrebbe essere transitoria.