Abruzzo24ore.tv - Settimana Meteo: Piogge al Nord, Sole e Caldo al Sud. Cosa Aspettarsi!

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Il weekend sarà segnato da un clima instabile al Centro-, mentre il Sud godrà di giornate più calde eggiate. Ecco i dettagli. Lain arrivo si preannuncia complicata per le regioni del Centro-, cone temporali alternati a qualche breve schiarita. Al contrario, le regioni meridionali godranno di condizioni climatiche più favorevoli, con temperature in aumento e ampie schiarite. Scopriamoci aspetta nei prossimi giorni, a partire dal venerdì 21 marzo. Venerdì 21 marzo AlItalia, la giornata inizierà con nuvole sulla Liguria, con qualche pioggia debole, ma il resto del territorio vedrà prevalere il. Alla sera, però, si registreranno rovesci e temporali alovest, con temperature che si manterranno stabili, comprese tra 11°C e 16°C. Nel Centro, il cielo sarà parzialmente nuvoloso in Toscana, soprattutto nella parte settentrionale, con qualche pioggia la sera.