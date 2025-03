Cultweb.it - Sessanta impronte di dinosauri del giurassico trovate (per caso) in una scuola australiana

Un tesoro paleontologico nascosto in bella vista per oltre vent’anni: è ciò che è accaduto in una, dove una lastra di roccia esposta nel cortile si è rivelata contenere ben 66fossili dirisalenti a circa 200 milioni di anni fa. Gli scienziati dell’Università del Queensland, guidati dal paleontologo Anthony Romilio, hanno analizzato la superficie della roccia con strumenti all’avanguardia, svelando una delle più alte concentrazioni di tracce dimai documentate in Australia. La scoperta fornisce una rara finestra sulinferiore, periodo di cui, finora, non erano stati rinvenuti resti ossei dinel paese.La lastra, lunga circa 1,5 metri, era stata prelevata nel 2002 da un geologo nella miniera di Callide, nel Queensland, una regione nota per i suoi depositi di carbone risalenti al