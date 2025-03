Ilgiorno.it - Servizio idrico. Mm ha un piano da 323 milioni

Unambizioso di investimenti per migliorare ulteriormente le performance deldi Milano con il ricorso sempre più diffuso a progetti e strumenti innovativi. In occasione della Giornata mondiale dell’acqua in programma domani, si conferma la vocazione di Mm ad investire nell’economia circolare con la realizzazione di un biodigestore per continuare a conferire in discarica zero grammi di fanghi prodotti dalla depurazione e nel mentre produrre biogas e con il miglioramento ulteriore dei processi di affinamento delle acque depurate per restituire sempre maggiori quantità di acqua alle aziende agricole del territorio in primavera ed estate. "Ricordo ildi investimenti da 323di euro entro il 2028 appena varato – ha annunciato Francesco Mascolo, amministratore delegato di Mm Spa, gestore deldella città di Milano – con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente ilcittadino.