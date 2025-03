Sport.quotidiano.net - Serie d. Grosseto, ieri partitella in famiglia per preparare la sfida con il Flaminia

Appare scontato dire che l’unico risultato utile per ilin quel di Civita Castellana sia la vittoria. E’ chiaro che tutto è possibile, ma se i numeri vogliono dire qualcosa, allora la classifica dice che i biancorossi sono al quinto posto con 43 punti mentre ildi mister Nofri occupa la penultima posizione con 26 punti. Ciò significa che fra le due formazioni, sulla carta, la differenza c’è. Una curiosità: fino ad un mese fa lavantava un record negativo nazionale: era l’unica squadra fra le 268 compagini, dallaA allaD, a non aver mai vinto davanti al pubblico amico. Ilè ancora in corsa, anche se appare un obiettivo difficile da raggiungere, per la conquista del secondo posto mentre l’undici viterbese è in piena bagarre nella lotta per non retrocedere e sta dando segnali di una ripresa come testimonia la vittoria in casa del Seravezza Pozzi ottenuta nell’ultima trasferta disputata.