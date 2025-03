Modenatoday.it - Serie C | Carpi, a Campobasso per mettere il timbro sulla salvezza

Quasi seicento chilometri per coltivare un sogno. La matricola, raggiunto di fatto l'obiettivo salvezza con 40 punti in saccoccia (più che la matematica potè la logica), viaggia verso(fischio di inizio sabato alle 15) con un altro obiettivo in testa. Lungo l'autostrada.