Digital-news.it - Serie A, rivoluzione tecnologica e nuove strategie: il calcio italiano punta ai tifosi e al mercato globale

Leggi su Digital-news.it

Ilsi trova in una fase di profonda trasformazione, spinto dalla necessità di innovare sia sul piano tecnologico che su quello della fruizione dei contenuti. Luigi De Siervo, riconfermato come amministratore delegato dellaA, illustrerà nel corso del panel inaugurale dei Mir, Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi. Case study: LegaA.L’obiettivo principale, anticipato nell'edizione odierna del Corriere della Sera, è valorizzare il prodottoA, rendendolo sempre più competitivo a livello internazionale e appetibile per un’audience. Questo processo passa attraverso una narrazione televisiva più immersiva, con l’adozione di tecniche cinematografiche per esaltare lo spettacolo sul campo, e una strategia mirata a intercettare lemodalità di consumo dei, che variano sensibilmente tra le diverse generazioni.