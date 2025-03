Quotidiano.net - Sergio Bernal è tra gli ospiti di ‘Verissimo’ di sabato 22 marzo

Tra gliche Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto22c’è il ballerino, soprannominato ‘il re del flamenco’, che è pronto a raccontarsi per la prima volta senza filtri. La storia diè nato a Madrid nel 1990 e ha un fratello gemello ed è con lui che, sin da bambino, scopre il suo amore per la danza. Inizia a studiare flamenco e nel 2002 si avvicina anche al balletto classico seguendo i corsi presso il Conservatorio Reale di Danza nella sua città, dove si è laureato con il massimo dei voti. La carriera Inizia subito a lavorare e nel 2008, a soli 18 anni, entra a far parte, con il ruolo di primo ballerino, della Compañía de Rafael Aguilar. Affianca artisti di altissimo livello e, nel 2012, entra a far parte del Balletto Nazionale Spagnolo di cui successivamente diventa primo ballerino.