SereNata a Napoli Serena Rossi | Racconto le emozioni di una città inafferrabile

L'attrice debutta il 22 marzo con il suo primo spettacolo teatrale dedicato allain cui è nata. Mentre al cinema presta la voce alla strega cattiva del live-action Disney Biancaneve nel brano "La più bella". "Se mi emoziona? Mi fa tremare le gambe!". Risponde cosìquando le domandiamo come si sente nel sapere che molte delle tappe del suo primo spettacolo teatrale,sono già sold out. "Ma non sono sola. In scena c'è la musica, le immagini e sei meravigliosi musicisti che mi accompagnano e con cui interagisco. Mi fanno un po' da spalla, mi prendono in giro, mi rimproverano. C'è una dinamica molto divertente. E poi c'è il pubblico che è protagonista come me. Sul palco ci sono tutte le persone che hanno lavorato e mi hanno messo nella .