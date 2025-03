361magazine.com - Serena Rossi incanta Milano con la magia di Biancaneve

La premiere italiana del live-action Disney tra musica, stelle e un tuffo nella fiaba senza temposi è trasformata per una sera in un regnoto per l’anteprima italiana di, il nuovo live-action Disney che riporta sul grande schermo la fiaba classica del 1937 con un cast stellare e una nuova veste cinematografica. L’evento ha visto protagoniste le voci italiane del film, con un’esibizione emozionante di Eleonora Segaluscio e, interpreti rispettivamente delle canzoni die della Regina Cattiva, che hanno regalato al pubblico un assaggio della colonna sonora iconica.A sfilare sul red carpet sono stati anche gli altri doppiatori italiani del film, tra cui Alessandro Campaiola (Jonathan), Daniele Grammaldo (Mammolo canzoni), Enrico Di Troia (Dotto dialoghi), Marco Manca (Dotto canzoni e direzione musicale), Francesco De Francesco (Pisolo) e Antonino Saccone (Specchio Magico).