Monzatoday.it - Sequestrato il terreno con 1.000 metri cubi di rifiuti pericolosi dove pascolava anche una pecora

Leggi su Monzatoday.it

Quando gli agenti della polizia locale sono entrati in quell’area non credevano ai loro occhi. In quelerano stipati circa 1.000di, e tra quell’immondiziauna.La scoperta è stata fatta martedì 18 marzo, a Seregno, in undi.