Ilfattoquotidiano.it - “Sentivo di essere il frutto di un tradimento, poi ho scoperto che Toto Cutugno era mio padre. Era in coma, stava morendo, gli dissi ti amo”: parla il figlio Nico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nikodinato da una relazione extraconiugale, si è raccontato a One More Time di Luca Casadei. Una infanzia trascorsa per la maggior parte del tempo nella totale inconsapevolezza didel celebre cantante. Poi il momento in cui hachi fosse realmente suo, i ricordi che ha di lui, ma anche il brutto periodo della malattia che lo ha portato alla morte nel 2023. E i diari delsu cui sta scrivendo un libro.“Per la maggior parte della mia vita ho avuto la percezione diildi un. – ha affermato – Per i primi sette anni, io inconsapevole, ho portato il cognome solo di mia mamma. Conoscevo il suo vero nome che era Salvatore. Non credo che mi avessero dettoper evitare che in qualche modo ci potesserodei deragliamenti rispetto al piano di segretezza che avevano, diciamo, deciso di perpetrare.