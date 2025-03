Cultweb.it - Selma e le marce per la libertà: perché furono un momento chiave della storia americana?

Leggi su Cultweb.it

Nel 1965, la città di, in Alabama, divenne l’epicentrolotta per i diritti civili che avrebbe cambiato per sempre il volto dell’America. Tre, che sarebbero poi culminate in quella daa Montgomery, accelerarono l’approvazione del Voting Rights Act del 1965. La lotta per il diritto di voto, negato ai cittadini afroamericani attraverso le leggi Jim Crow, raggiunse quindi il suo apice, mostrando al mondo la brutalità del razzismo sistemico e la determinazione di un popolo a ottenere giustizia.La Dallas County Voters League (DCVL), guidata dagli “Otto Coraggiosi”, fu tra le prime organizzazioni a lottare per i diritti di voto in Alabama. Nel 1965, la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) e lo Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) si unirono alla DCVL per intensificare la campagna.