Selena Gomez in Younger And Hotter Than Me spiega come si sente una bambina cresciuta sotto i riflettori quando diventa una donna

Il brano del nuovo album I Said I Love You First die del partner e produttore Benny Blanco, esplora i sentimenti delle donne adulte che, specialmente a Hollywood, si sentono già sostituibili dalle nuove giovanissime star. Nel video, la cantante, attrice e imprenditrice ci riporta sul set de I Maghi di Waverly, la serie Disney che l’ha resa famosa