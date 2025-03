Superguidatv.it - Segreti di famiglia, anticipazioni dal 24 al 28 marzo: arriva il nuovo procuratore

Leggi su Superguidatv.it

La soap turcadiè disponibile su Mediaset Infinity con la formula già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, che vede unepisodio della dizi turca con P?nar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate disponibili dal 24 al 28? Scopriamolo insieme.Trame al 28diDeryaYekta contesta le accuse di Pars, ritenendole troppo blande. Nel frattempo, Ilgaz si prepara a testimoniare sulla scena del crimine, ma al posto delIsmail, si trova di fronte al, Derya. Eren controlla le posizioni dei suoi agenti e scopre che Goksu è stata localizzata vicino allo studio legale Tilmen. Tuttavia si tratta di un tranello: in realtà Niyazi si è recato in quella zona con il cellulare di Goksu per tenderle una trappola.