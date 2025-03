Dayitalianews.com - Secondo l’I.A. avrebbe ucciso i suoi figli ma è tutto falso, denunciata OpenAI

Chi è Arve Hjalmar Holmen? Un caso di diffamazione legato all’IAA porsi questa domanda, quasi per gioco, è stato lo stesso Arve Hjalmar Holmen, un cittadino norvegese che si definisce una “persona normale”. Tuttavia, la risposta fornita da ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale sviluppato da, ha raccontato tutt’altra storia.la piattaforma, Holmen sarebbe stato coinvolto in un tragico evento, accusato e condannato per l’omicidio deidue. Un’informazione completamente falsa, che ha spinto l’uomo a denunciareper diffamazione, come riportato dal Guardian.Un’accusa shockante e delinfondataCiò che ha lasciato Holmen ancora più sorpreso è stata la quantità di dettagli forniti dall’IA:ChatGPT, i corpi dei due bambini sarebbero stati ritrovati vicino alla loro casa a Trondheim, in Norvegia, nel dicembre 2020, e il caso si sarebbe chiuso con una condanna a 21 anni di carcere per l’uomo.